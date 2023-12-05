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Минимальная зарплата в Москве вырастет почти до 30 тысяч рублей

20:42
  • вторник
  • 05 декабря 2023

Повышение ожидается с 1 января

Московская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений приняла решение о повышении минимального размера заработной платы в Москве. Соглашение заключили правительство Москвы, Московская федерация профсоюзов и Московская конфедерация промышленников и предпринимателей.

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Как сказано в подписанном сторонами документе, размер минимальной заработной платы устанавливается в размере 29 389 рублей.

ТАСС сообщает, что соглашение распространяется на работодателей, чьи предприятия расположены на территории Москвы. Оно вступает в силу с 1 января 2024 года.

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