Минимальная зарплата в Москве вырастет почти до 30 тысяч рублей

Повышение ожидается с 1 января

Московская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений приняла решение о повышении минимального размера заработной платы в Москве. Соглашение заключили правительство Москвы, Московская федерация профсоюзов и Московская конфедерация промышленников и предпринимателей.

Как сказано в подписанном сторонами документе, размер минимальной заработной платы устанавливается в размере 29 389 рублей.

ТАСС сообщает, что соглашение распространяется на работодателей, чьи предприятия расположены на территории Москвы. Оно вступает в силу с 1 января 2024 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"