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ЦАХАЛ объявил о начале третьей фазы операции в секторе Газа

21:31
  • вторник
  • 05 декабря 2023

Израильские силы окружают город Хан-Юнис

Армия обороны Израиля перешла к третьей фазе наземной операции в секторе Газа. С таким заявлением выступил начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

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По словам генерала, израильская армия сейчас окружает город Хан-Юнис на юге анклава. Кроме того, ЦАХАЛ продолжает закреплять позиции на севере. Халеви подчеркнул: те, кто думал, что ЦАХАЛ будет трудно возобновить бои после недельного прекращения огня, ошибались.

Израильский генерал напомнил, что за последние несколько дней были ликвидированы многие боевики ХАМАС, в их числе и старшие командиры. Настало время для третьего этапа наземных операций, приводит слова Халеви РИА Новости.

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