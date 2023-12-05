Хоккеист Илья Ковальчук в 40 лет решил вернуться на лед

Олимпийский чемпион подписал контракт со "Спартаком"

Илья Ковальчук в 40 лет решил вернуться на лед. Олимпийский чемпион подписал контракт с московским "Спартаком". Об этом стало известно во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги – сегодня красно-белые играют с "Динамо".

Ковальчук заявил о возможном возобновлении игровой карьеры в октябре. Он подчеркивал, что рассматривает вариант только с московским "Спартаком". Илья является воспитанником этого клуба, и будет выступать за свою команду под любимым 71-м номером.

Российский спортсмен больше десяти лет выступал за различные клубы североамериканской Национальной хоккейной лиги, затем вернулся в КХЛ. Последней командой форварда был омский "Авангард", с которым он завоевал Кубок Гагарина. Карьеру хоккеист приостановил после сезона-2020/2021, передает "Чемпионат".

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