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Американист Васильев: Украинский конфликт стал заложником ситуации в США

09:23
  • среда
  • 06 декабря 2023

На 2024 год в Штатах запланированы президентские выборы

Не пора ли Киеву убавить свои надежды в ожидании новых поставок вооружений из-за океана? Как скажутся внутриамериканские бюджетные споры - на объёме и содержании военной помощи киевскому режиму? Способна ли администрация Байдена объяснить свою стратегию на Украине, как того требуют республиканцы?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

"Украинский конфликт сегодня стал заложником внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах. Здесь надо иметь в виду, что администрация Байдена выходит на грядущие президентские выборы с лозунгом о том, что она не ведет войну на Украине, а ведет борьбу за демократию. Причем не только снаружи, но и внутри. Соответственно, внутри страны главной угрозой демократии считается Дональд Трамп", - указал эксперт.

Полный комментарий Владимира Васильева смотрите в видео

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