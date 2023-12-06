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Российские войска отразили три атаки радикалов на купянском направлении

08:37
  • среда
  • 06 декабря 2023

Средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 и два беспилотника

Группировка "Запад" отразила три атаки ВСУ на купянском направлении, сообщило Минобороны.

В районе Песчаного российские ПВО сбили вражеский вертолет Ми-8 и два беспилотника. На краснолиманском участке пресечена очередная попытка ротации боевиков, уничтожены средства подвоза личного состава и боеприпасов.

На донецком направлении укрепрайон неонацистов уничтожили ударные вертолеты Ми-28Н. "Ночные охотники" выдвинулись к передовой для поддержки наших подразделений. Подобравшись к позициям противника на предельно малой высоте, выпустили неуправляемые ракеты, которые точно поразили цели. Выполнив маневр уклонения, грозные боевые машины успешно вернулись для подготовки к новому вылету.

На артемовском направлении расчеты ПВО ивановских десантников уничтожили три разведывательных беспилотника радикалов. "Летающий глаз", "Лелеку" и "Фурию" сбили с помощью переносного зенитного ракетного комплекса "Верба" и ЗРК "Стрела-10". Наши бойцы оборудовали сеть пунктов наблюдения, позволяющих обнаружить и ликвидировать любые летательные аппараты противника. На счету подразделений уже сотни сбитых вражеских дронов.

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