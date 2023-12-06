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Бойцов штурмовых отрядов группировки "Запад" наградили на передовой

08:41
  • среда
  • 06 декабря 2023

После торжественной церемонии спецназовцы вернулись на свои позиции

Прямо на передовой военнослужащим штурмовых отрядов группировки "Запад", отличившимся на купянском направлении, были вручены очередные боевые награды, сообщили в Минобороны.

За проявленный героизм спецназовцы отмечены орденом Мужества, знаками отличия ордена Святого Георгия - Георгиевскими крестами IV степени, медалями "За отвагу" и "За храбрость" II степени.

После торжественной церемонии штурмовики вернулись на свои позиции.

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