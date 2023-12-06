Бойцов штурмовых отрядов группировки "Запад" наградили на передовой

После торжественной церемонии спецназовцы вернулись на свои позиции

Прямо на передовой военнослужащим штурмовых отрядов группировки "Запад", отличившимся на купянском направлении, были вручены очередные боевые награды, сообщили в Минобороны.

За проявленный героизм спецназовцы отмечены орденом Мужества, знаками отличия ордена Святого Георгия - Георгиевскими крестами IV степени, медалями "За отвагу" и "За храбрость" II степени.

После торжественной церемонии штурмовики вернулись на свои позиции.

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