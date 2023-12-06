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Минобороны представило новых героев спецоперации

08:39
  • среда
  • 06 декабря 2023

Гвардии младший сержант Алексей Турбицын оперативно восстановил поврежденную связь

Министерство обороны России рассказало о новых подвигах военнослужащих в зоне СВО.

Младший сержант Дмитрий Сакау в составе штурмовой группы скрытно подобрался к опорнику радикалов, метким броском гранаты уничтожил их в одном из укрытий и добрался до второго. Таким образом он ликвидировал отделение националистов. А когда враги попытались напасть на наших бойцов, Дмитрий распределил захваченное вооружение и с товарищами отбил три атаки ВСУ.

Гвардии младший сержант Алексей Турбицын под массированным обстрелом неприятеля оперативно восстановил поврежденную связь между подразделениями бригады. Это позволило передать координаты артиллерии противника и в ходе контрбатарейной борьбы подавить вражеские орудия.

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