Минобороны представило новых героев спецоперации

Гвардии младший сержант Алексей Турбицын оперативно восстановил поврежденную связь

Министерство обороны России рассказало о новых подвигах военнослужащих в зоне СВО.

Младший сержант Дмитрий Сакау в составе штурмовой группы скрытно подобрался к опорнику радикалов, метким броском гранаты уничтожил их в одном из укрытий и добрался до второго. Таким образом он ликвидировал отделение националистов. А когда враги попытались напасть на наших бойцов, Дмитрий распределил захваченное вооружение и с товарищами отбил три атаки ВСУ.

Гвардии младший сержант Алексей Турбицын под массированным обстрелом неприятеля оперативно восстановил поврежденную связь между подразделениями бригады. Это позволило передать координаты артиллерии противника и в ходе контрбатарейной борьбы подавить вражеские орудия.

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