Гороскоп на сегодня, 7 декабря, для всех знаков зодиака

Луна в Весах подкреплена энергией Марса

Овны

Ваша главная планета Марс - в добром здравии и хорошем настроении, что обещает вам довольно бодрый день. Делайте дела, в которых важны драйв и инициативность.

Тельцы

Укрепляйте иммунитет, занимайтесь спортом, йогой, переходите на ЗОЖ: сегодня у вас будут силы на это. Если вы планировали постройнеть к Новому году, пора начинать!

Близнецы

Неутомимые представители знака проведут день весело и, скорее всего, будут флиртовать. А если на любовном фронте у вас тишина, звезды предлагают начать вести себя активнее на работе.

Раки

Вы с удовольствием начнете готовить свое семейное гнездышко к Новому году. Сегодня можно делать трудоемкие дела - физическая работа будет даваться вам легко.

Львы

Личная жизнь засверкает новыми красками, если вы решитесь открыться партнеру. Те, для кого в приоритете воспитание детей, будут полны идей относительно Нового года.

Девы

Вы потратите деньги как всегда - грамотно и мудро, умело распоряжаясь бюджетом. Это хороший день для покупки подарков, нарядов себе или близким к Новому году.

Весы

Луна в вашем знаке сегодня подкреплена энергией Марса, добавляя вам смелости и спонтанности. Применяйте это в тех сферах, где вам не хватает легкости и раскованности.

Скорпионы

Интуиция сегодня подскажет, как заработать побольше денег. Тем, кто связан с психологией и другими помогающими профессиями, повезет вдвойне.

Стрельцы

Марс в вашем знаке настроен на общение, так что вы сумеете душевно поговорить с друзьями. Это поможет расставить точки над i и получить ответы на мучающие вас вопросы.

Козероги

Вам улыбнется удача в делах, которые вы ведете в одиночку. Предприниматели, блогеры, специалисты в разных сферах сегодня получат блестящие шансы на успех.

Водолеи

Вам стоит обратить внимание на контакты с людьми, живущими в других странах. Они принесут вам важные новости или предложения, которые окажутся весьма полезными.

Рыбы

Вам так хочется окунуться в предновогоднюю суету, а звезды настойчиво призывают думать о делах. На работе, в бизнесе и учебе сейчас все складывается в вашу пользу!

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