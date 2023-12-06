Вашингтон участвовал в свержении легитимных властей

Вашингтон участвовал в свержении легитимного правительства Украины в 2014 году. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сообщил член палаты представителей США Томас Мэсси.

По словам политика, дальнейшая эскалация украинского кризиса и усиление санкций Запада в отношении Москвы будут иметь катастрофические последствия для США, передает РИА Новости.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее указывал на причастность США и ЕС к эскалации конфликта между Москвой и Киевом и называл Запад непосредственным участником войны против России. Между тем российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что Украина на протяжении восьми лет истребляла русскоязычных граждан, проживающих на территории Донбасса.

21 ноября 2013 года сторонники интеграции с ЕС вышли на центральные улицы Киева – демонстранты требовали от действующих на тот момент властей подписания ассоциации с Европой. Категоричный отказ тогдашнего президента Украины Виктора Януковича привел к массовым столкновениям между силовиками и радикалами.

21 февраля 2014 года легитимная власть и оппозиция подписали соглашение об урегулировании конфликтной ситуации. Документ предполагал возобновление действия Конституции Украины 2004 года и проведение президентских выборов. Однако спустя сутки радикалы нарушили документ и захватили правительственный квартал. В преддверии нападения Виктор Янукович покинул Киев и уехал в Харьков.

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