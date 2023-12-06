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В Хабаровском крае тигр убил мужчину, отправившегося искать собаку

10:32
  • среда
  • 06 декабря 2023

Поселок теперь живет в страхе

Это следы амурского тигра, который сначала растерзал собаку, утащив ее в лес, а после - напал и на хозяина. Жена погибшего мужчины в шоке, рассказывает: муж - опытный охотник - переоценил свои силы, отправился на поиски собаки один. Попытался выследить тигра в надежде, что его собака еще жива. Пошел по следам, которые остались на снегу. Уже в лесу услышал визг. А тигр, почуяв, что его добыча в опасности, напал на мужчину.

"Очень страшно. У меня двое школьников, и сегодня они не пошли в школу. Не пустила. Ночью собака у меня отвязана, потому что так она хоть как-то спастись может", - говорит местная жительница.

Поселок теперь живет в страхе. Хотя и раньше тигры захаживали сюда. То собаку, то домашнюю птицу загрызут. Но к людям старались близко не подходить. Звери озверели от голода, говорят егери. Численность животных, на которых хищники раньше охотились, сильно упала.

"Численность кабана упала из-за чумы, которая прошла два года тому назад. Сейчас он восстанавливается, но очень слабо. Так как фактор присутствия тигра в регионе довольно серьезный", - отметил Геннадий Ярыш, исполнительный директор ООО "Промхоз "Вяземский".

Эти сено и соль - для оленя, косули и кабана. Как только снег ложится толстым слоем, копытным становится сложно добывать себе еду. Охотники-любители отправляются в места их обитания - в тайгу, где становят кормушки. Дорога неблизкая, снежная. Кое-где удается проехать на машине, а дальше спасают снегоходы. Но даже они в дороге ломаются. За день успевают объехать 3-4 кормушки. Помимо этого, здесь высаживают новые деревья, чтобы парнокопытные могли сами добывать себе пропитание. Ведут борьбу с браконьерами. Но одной такой работы, говорят охотники, недостаточно.

"Надо завозить популяцию кабанов из других регионов, чтобы не происходило смешивание популяции внутри региона", - объяснил охотник-любитель Владимир Зена.

В Хабаровском крае этим летом охоту на кабанов запретили на три года. За это время популяция должна восстановиться. Но жители опасаются, что тигры в их поселке уже обосновались и вряд ли захотят покидать это место. 

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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