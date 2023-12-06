ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Предстоящий визит Путина в Саудовскую Аравию сочли провалом политики США

08:16
  • среда
  • 06 декабря 2023

Вашингтон не смог добиться изоляции России

Запланированный визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию свидетельствует о том, что все старания Соединенных Штатов добиться изоляции Москвы провалились. Об этом во вторник, 5 декабря, пишет Bloomberg.
Песков анонсировал новые международные контакты Путина

По мнению агентства, предстоящая поездка Путина говорит о том, что растет его уверенность в безопасности выездов за пределы России вопреки усилиям западных стран добиться обратного.

В итоге российский лидер укрепляет связи с главами стран Персидского залива, а "долговечность американской поддержки Украины оказывается под вопросом, подчеркивает Bloomberg.

Ранее французские журналисты отмечали, что власти Саудовской Аравии приняли решение снизить внешнеполитическую и экономическую зависимость от США за счет развития долгосрочных и взаимовыгодных отношений с Россией и Китаем.

В мае наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявлял, что его страна готова продолжать прикладывать посреднические усилия между Россией и Украиной по урегулированию конфликта, поскольку Эр-Рияд поддерживает все, "что способствует снижению остроты кризиса на Украине".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.