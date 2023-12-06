Предстоящий визит Путина в Саудовскую Аравию сочли провалом политики США

Вашингтон не смог добиться изоляции России

Запланированный визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию свидетельствует о том, что все старания Соединенных Штатов добиться изоляции Москвы провалились. Об этом во вторник, 5 декабря, пишет Bloomberg.

По мнению агентства, предстоящая поездка Путина говорит о том, что растет его уверенность в безопасности выездов за пределы России вопреки усилиям западных стран добиться обратного.

В итоге российский лидер укрепляет связи с главами стран Персидского залива, а "долговечность американской поддержки Украины оказывается под вопросом, подчеркивает Bloomberg.

Ранее французские журналисты отмечали, что власти Саудовской Аравии приняли решение снизить внешнеполитическую и экономическую зависимость от США за счет развития долгосрочных и взаимовыгодных отношений с Россией и Китаем.

В мае наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявлял, что его страна готова продолжать прикладывать посреднические усилия между Россией и Украиной по урегулированию конфликта, поскольку Эр-Рияд поддерживает все, "что способствует снижению остроты кризиса на Украине".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"