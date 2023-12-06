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Министр обороны ФРГ отказался считать Германию союзником Украины

08:39
  • среда
  • 06 декабря 2023

При этом Берлин поставляет Киеву военную помощь

Германия не является союзником Украины, поэтому у Берлина нет никаких обязанностей и обязательств перед Киевом. Такое заявление сделал министр обороны ФРГ Борис Писториус.
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В интервью телеканалу ZDF политик напомнил, что Германия занимает второе место по масштабам оказания помощи Украине, "намного опережая других". По словам Писториуса, "мы делаем то, что можем".

Однако когда министра спросили, действительно ли "объединенный Запад" не в состоянии "дать отпор" России, Писториус сослался на непредсказуемость хода конфликта, а также на характер отношений между Берлином и Киевом.

Мы, во-первых, не являемся союзником Украины. Это значит, что мы не находимся в ситуации, обязывающей вмешиваться в рамках (Североатлантического) альянса.

Ранее сообщалось, что правительство Германии собирается удвоить сумму, предназначенную на военную помощь Украине — с 4 до 8 млрд евро. Одновременно с этим в Берлине начали говорить о том, что из бюджета тратят слишком большие деньги на поддержку киевского режима. Однако на прямые вопросы об удвоении помощи Киеву власти ФРГ отвечают уклончиво, не подтверждая, но и не опровергая соответствующее намерение.

Российский лидер Владимир Путин указывал, что некоторые германские политики не обладают достаточным профессионализмом для принятия качественных решений, в итоге "над ними весь мир посмеивается". Президент России также отметил, что немцы согласились с выплатами правительства на вооружение Украины, поскольку у Германии нет суверенитета.

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Борис Писториус
Борис Писториус
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