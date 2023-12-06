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Собянин: Строительство лучевого центра для онкобольных в больнице "Коммунарка" завершится в 2024 году

09:02
  • среда
  • 06 декабря 2023

Он подарит надежду на исцеление тысячам людей с онкологическими заболеваниями

Строительство уникального лучевого комплекса в Московском многопрофильном клиническом центре "Коммунарка" завершится в 2024 году. Об этом сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, открытие комплекса "подарит надежду на исцеление тысячам людей" с онкологическими заболеваниями.

Строительство центра началось в 2021 году. Сейчас там завершается монтаж внутренних инженерных систем. Центр рассчитан на 50 коек.

Подобнее - в видео на сайте мэра.

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