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Лондон пригрозил санкциями поставщикам военного оборудования в Россию

09:17
  • среда
  • 06 декабря 2023

Британские власти пытаются изолировать Россию

Великобритания введет рестрикции против иностранных физических и юридических лиц, поставляющих в Россию оборудование и комплектующие, которые могут быть использованы в военных целях. Об этом в среду, 6 декабря, объявили в британском Министерстве иностранных дел.
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Ведомство пригрозило ограничительными мерами компаниям и людям, которые "поддерживают военную машину Путина".

Форин Офис пока не назвал фамилии лиц и названия компаний, которым грозят санкции, подчеркнув лишь, что их будут десятки, сообщает ТАСС.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко пообещал, что Москва и Минск продумают план действий в условиях внешнего санкционного давления, поскольку нет смысла рассчитывать на отмену санкций — "нам надо ориентироваться на свои силы и на себя".

На этом фоне в Финляндии рассказали, что запустили первый в Евросоюзе онлайн-курс по соблюдению антироссийских санкций, которые "обширны и проблемны в реализации".

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