В ЕС срывается план по передаче Украине прибыли с активов России

Не все члены Евросоюза согласны с этой идеей

Несколько стран Евросоюза высказались против предложения Испании использовать прибыль с замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом сообщили информированные источники.

По словам собеседников Politico, противники данной инициативы объяснили свою позицию тем, что предложение Испании не отвечает приоритету ЕС по поддержке Украины — Киеву потребуются месяцы и, возможно, даже годы, чтобы получить эти деньги.

Звучали предположения, что цель Испании, выступившей с данной инициативой, в действительности заключается в том, чтобы перенаправить предназначавшиеся Киеву средства ЕС в иные сферы, а помощь Украине оказывать за счет нового источника.

Еще в октябре премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявлял, что его страна планирует оказывать Украине помощь за счет российских активов, замороженных в бельгийской юрисдикции в рамках санкций. В Бельгии будет сформирован фонд помощи Украине за счет таких поступлений объемом 1,7 миллиарда евро.

При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил тех, кто желает "своровать замороженные активы Российской Федерации", что у России появляются моральные и юридические основания для конфискации активов этих государств на своей территории.

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