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В ЕС срывается план по передаче Украине прибыли с активов России

09:18
  • среда
  • 06 декабря 2023

Не все члены Евросоюза согласны с этой идеей

Несколько стран Евросоюза высказались против предложения Испании использовать прибыль с замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом сообщили информированные источники.
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По словам собеседников Politico, противники данной инициативы объяснили свою позицию тем, что предложение Испании не отвечает приоритету ЕС по поддержке Украины — Киеву потребуются месяцы и, возможно, даже годы, чтобы получить эти деньги.

Звучали предположения, что цель Испании, выступившей с данной инициативой, в действительности заключается в том, чтобы перенаправить предназначавшиеся Киеву средства ЕС в иные сферы, а помощь Украине оказывать за счет нового источника.

Еще в октябре премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявлял, что его страна планирует оказывать Украине помощь за счет российских активов, замороженных в бельгийской юрисдикции в рамках санкций. В Бельгии будет сформирован фонд помощи Украине за счет таких поступлений объемом 1,7 миллиарда евро.

При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил тех, кто желает "своровать замороженные активы Российской Федерации", что у России появляются моральные и юридические основания для конфискации активов этих государств на своей территории.

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