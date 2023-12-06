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Трамп назвал самую большую угрозу для человечества

09:28
  • среда
  • 06 декабря 2023

Ядерный конфликт может привести к уничтожению всего мира

Главная угроза для существования человечества и мира в целом – возможность ядерного противостояния между крупнейшими державами. Об этом во время брифинга рассказал бывший президент США Дональд Трамп.

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По словам политика, высказывания отдельных политиков Запада о глобальном потеплении или увеличении уровня океана в текущий момент не является угрозой номер один для планеты Земля, передает РБК.  

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп ранее указывал на вероятность возникновения Третьей мировой войны из-за недальновидной политики Вашингтона в отношении Украины и России. Он подчеркивал, что решения, принимаемые действующим хозяином Белого дома Джо Байденом, уже привели к появлению новых очагов напряженности – в частности, на территории Ближнего Востока.

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