Израиль объявил о ликвидации командиров половины батальонов ХАМАС

ЦАХАЛ продолжает военную операцию в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за время операции в секторе Газа ликвидировала командиров половины батальонов группировки ХАМАС. Такое заявление сделал израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

По утверждению политика, ХАМАС "больше никогда не будет угрозой для Израиля", а Тель-Авив добьется полной демилитаризации сектора Газа, сообщает The Times of Israel.

И единственная сила, способная добиться этого — это Армия обороны Израиля. Никакие международные силы не могут обеспечить такой результат.

Кроме того, в ЦАХАЛ рассказали, что за последние сутки ВВС Израиля нанесли удары примерно по 250 объектам в секторе Газа, продолжая обнаруживать оружие, подземные шахты, взрывчатые вещества и дополнительную военную инфраструктуру.

Заявлению Нетаньяху предшествовало сообщение о том, что Армия обороны Израиля перешла к третьей фазе наземной операции в секторе Газа. Нчальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви подчеркнул: те, кто думал, что ЦАХАЛ будет трудно возобновить бои после недельного прекращения огня, ошибались.

Источники рассказали, что Израиль обдумывает возможность затопления сети подземных туннелей ХАМАС в секторе Газа морской водой с помощью насосов. С этой целью израильская армия установила большие насосы для перекачки воды примерно в полутора километрах к северу от лагеря беженцев Аль-Шати.

За все время эскалации палестино-израильского конфликта с 7 октября в регионе погибли уже свыше 16 тысяч человек, причем две трети из них — женщины и дети.

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