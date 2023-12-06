На экстренном саммите G7 будут решать, что делать с Украиной

Мероприятие пройдет в формате онлайн

Оптимистичные прогнозы в отношении Украины постепенно теряют даже самые главные подстрекатели конфликта. А администрация Байдена, кажется, и вовсе теряет терпение. Уговоры помогать Киеву во что бы то ни стало не действуют даже на своих.

"Мы на дне бочки в том, что касается нашей возможности предоставлять помощь в безопасности для Украины. Украина вот-вот столкнется с очень тяжелой зимой", - заявил Мэтью Миллер, официальный представитель Госдепартамента США.

Демократы при этом не теряют надежд. Белый дом очень надеется, что Конгресс все же сможет выделить очередной финансовый транш на нужды киевского режима. В качестве убеждения сенаторов созвали на "секретный брифинг" - там представители Демпартии планировали всему способами убеждать в важности скорейшего согласования пакета помощи. Планировалось даже подключить по видеосвязи Владимира Зеленского, чтобы тот активно давил на жалость. Вот только он в самый последний момент почему-то отказался участвовать. Причину не смогли озвучить ни приглашающая сторона в лице лидера демократического большинства в Сенате Чака Шуммера, ни на на Банковой.

Встреча в итоге превратилась в балаган. Некоторые республиканцы и вовсе не захотели слушать своих оппонентов, устроив демарш.

"Республиканцы просто ушли с брифинга, потому что люди там не были готовы обсуждать то, что требуется для заключения сделки. Не было причины сидеть и слушать, как люди говорят о важности помощи Израилю и Украине", - сообщил сенатор Митт Ромни.

Никаких поблажек для Украины республиканцы делать не намерены - по крайней мере, пока демократы не займутся вопросом внутренней безопасности и укрепления границ.

"Есть ряд важных вопросов, на которые нам необходимо найти ответы. Среди них - какова цель действий на Украине и каков их итог? Для чего нам нужно и дальше продолжать забирать средства налогоплательщиков? Как мы можем обеспечивать безопасность границ чужих государств, если мы не можем обеспечить безопасность своей собственной страны? Вот тот вопрос, на который Белый дом должен помочь нам найти ответ", - сказал спикер Конгресса Майк Джонсон.

Ситуация накалена до предела - в Вашингтон с протянутой рукой прибыла украинская делегация. Десант в составе главы офиса Зеленского Ермака, главы парламента Стефанчука и министра обороны Умерова. Главный нарратив представителей киевского режима все тот же - без американского финансирования Украина моментально проиграет. Киев сейчас, по сути, полностью зависит от настроения своего заокеанского патрона, а настроения весьма упаднические.

И вот уже в Берлине заявляют: Германия не является союзником Украины и вмешиваться в конфликт не намерена. Такую мысль озвучил министр обороны ФРГ Борис Писториус - в ответ всем критикам, которые упрекают немцев в недостаточной поддержке ВСУ. Страна из-за растущих аппетитов киевского режима и так столкнулась со снарядным голодом и проблемой производства боеприпасов.

Украинскую проблему сегодня вновь попробуют решить на экстренном саммите лидеры стран "Большой семёрки". Он пройдет в формате онлайн. Пресса на мероприятие не приглашена.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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