Израиль перешел к третьей фазе наземной операции в секторе Газа: все подробности

Тема переговоров о возвращении заложников больше не актуальна

В Хан-Юнисе - ожесточенные бои. ЦАХАЛ прорвался в центральную часть города. Постепенно, заявляют в Армии обороны, группировки палестинцев выдавливают к окраинам. Сегодня Хан-Юнис, который еще называют центром сопротивления ХАМАС, израильские военные начали окружать со всех направлений.

"За последние несколько дней были ликвидированы многие боевики ХАМАС, в том числе старшие командиры. Мы перешли к третьему этапу наземных операций", - сообщил Герци Халеви, начальник генштаба ЦАХАЛ.

Не стихают перестрелки в Джебалии и самой Газе. Бригады "Аль-Кассам" устраивают засады. Атакуют спецназ ЦАХАЛ из пулеметов и гранатометов. В ХАМАС заявили, что за последние сутки им удалось подбить 24 бронемашины израильтян и ликвидировать 18 солдат и офицеров.

Одновременно палестинцы обстреливают Ашкелон, Сдерот и приграничные кибуцы. Один из снарядов попал в стену жилого дома. А ракета едва не упала на головы прохожим.

Тема переговоров о возвращении заложников, подчеркнуло руководство ХАМАС, больше не актуальна.

"Мы заверяем, что не будет никаких переговоров или обмена до тех пор, пока не прекратится агрессия против сектора Газа. Мы возлагаем на Нетаньяху полную ответственность за жизни заложников и за срыв этой сделки", - заявил Усама Хамдан, представитель ХАМАС.

Нетаньяху, впрочем, не собирается менять политический и силовой курс Израиля в отношении анклава. И утверждает, что не позволит никому вмешиваться в этот конфликт. Премьер Израиля дал понять, что отвергает все международные инициативы по введению в анклав миротворцев.

Игнорируя требования ООН остановить кровопролитие, авиация ЦАХАЛ накануне разбомбила еще один дом в городе Дейр-Бала. Погибли как минимум 45 человек. В основном - дети и подростки.

Крайне тяжелой остается гуманитарная ситуация. В том числе и в Рафахе, куда Израиль призывает эвакуироваться палестинцев.

С резким осуждением Израиля выступил Совет стран Персидского залива. На заседании власти Катара открыто заявили, что самооборона, о которой говорит Тель-Авив, противоречит международному праву. И все больше превращается в геноцид палестинцев.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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