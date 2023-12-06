В Южной Америке обострился территориальный спор с участием Венесуэлы

Николас Мадуро призвал законодателей официально создать 24-й штат

В Южной Америке обострился территориальный спор, который грозит перерасти в военный конфликт с участием США.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал законодателей официально создать 24-й штат страны под названием Эсекибо - на землях, которые де-факто находятся в соседней Республике Гайана. И занимают более половины её территории.

В воскресенье в Венесуэле прошел референдум - 96 процентов проголосовали за включение Эсекибо в состав страны. Власти Гайаны намерены подать жалобу в Совбез ООН. И уже предупредили: армия республики находится в боевой готовности и в постоянном контакте с Южным командованием армии США.

Территориальный спор длится с 19-го века, когда Гайана была еще британской колонией. В последние годы нефтяные компании начали активно разрабатывать в Эсекибо месторождения на шельфе. А Вашингтон планирует разместить там свою военную базу.

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