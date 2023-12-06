На Сибирь обрушились мощные снегопады

В Барнауле - гололед и снежные заносы

Мощные снегопады обрушились на Сибирь. В Хакасии - еще и шквалистый ветер и резкое похолодание. Из-за непогоды на нескольких трассах ограничили движение пассажирского транспорта.

Сложная ситуация на дорогах и в Алтайском крае. В Барнауле - гололед и снежные заносы. Многие водители не справляются с управлением. На одной из улиц на пешеходном переходе машина сбила женщину с ребенком. Они госпитализированы.

Во дворах - тоже сугробы. Помощь сотрудников МЧС понадобилась девушке, которая во время прогулки с собакой провалилась в занесенный снегом люк. Хозяйка и ее питомец не пострадали.

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