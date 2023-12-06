Сотрудники "Росатома" рассказали детям о своих открытиях

Госкорпорация уделяет большое внимание работе с подростками

О новейших открытиях и разработках "Росатома" говорят в среду ученые на встрече с одаренными детьми в Москве.

Специалисты рассказывают о международном экспериментальном термоядерном реакторе. Это один из крупнейших научных проектов современности. Также школьники посетят лабораторный комплекс.

Организаторы отмечают: "Росатом" уделяет большое внимание работе с подростками, которые в будущем могут стать сотрудниками госкорпорации.

"России есть что своему молодому поколению рассказать про термоядерный синтез, про роль нашей страны в начале исследований по термоядерному синтезу. И не только в начале, но и на текущем моменте. В текущий момент показываем ребятам, как работы проводятся сегодня", - отметил Анатолий Красильников, директор частного учреждения госкорпорации "Росатом" "Проектный центр ИТЭР".

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