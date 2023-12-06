Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Насти Дикаревой

Девочка с рождения борется со смертельной болезнью

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 11-летней Насти Дикаревой. Ее историю мы рассказывали накануне.

Девочка с рождения борется со смертельной болезнью - острым лимфобластным лейкозом. Настя прошла через две пересадки костного мозга, бессчетное количество курсов химиотерапии, но сейчас легкие девочки поразила опасная грибковая инфекция, которая может стоить ей жизни. Чтобы этого не произошло, требуется срочная терапия препаратом, стоимость которого - более миллиона рублей. И благодаря вашей поддержке у семь теперь есть эти деньги.

Но у фонда много других подопечных, которым срочно нужна поддержка. Мы продолжаем помогать им все вместе. Достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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