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Депутат Госдумы предложила запретить давать мальчикам женские имена и наоборот

10:11
  • среда
  • 06 декабря 2023

Законопроект уже разработан

Парламентарии разработали законопроект, запрещающий давать имена детям, которые не соответствуют их полу. Об этом в интервью "Известиям" сообщила депутат Госдумы России Татьяна Буцкая.

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Депутат пояснила, что на данный момент органы ЗАГС не имеют права отказать в регистрации не соответствующего полу ребенка имени. По ее словам, под законопроект не попадают имена, которые подходят и для мальчиков, и для девочек.  

8 сентября 2023 года семейная пара из Ульяновска решила назвать свою новорожденную дочку в честь российской армии. Ей дали имя Арсина. По словам родителей, оно расшифровывается как "АРмия – СИла НАрода".

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