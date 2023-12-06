Депутат Госдумы предложила запретить давать мальчикам женские имена и наоборот

Законопроект уже разработан

Парламентарии разработали законопроект, запрещающий давать имена детям, которые не соответствуют их полу. Об этом в интервью "Известиям" сообщила депутат Госдумы России Татьяна Буцкая.

Депутат пояснила, что на данный момент органы ЗАГС не имеют права отказать в регистрации не соответствующего полу ребенка имени. По ее словам, под законопроект не попадают имена, которые подходят и для мальчиков, и для девочек.

8 сентября 2023 года семейная пара из Ульяновска решила назвать свою новорожденную дочку в честь российской армии. Ей дали имя Арсина. По словам родителей, оно расшифровывается как "АРмия – СИла НАрода".

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