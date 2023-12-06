Плачущего перед женщинами Ким Чен Ына сняли на видео

Эмоции вызвал доклад о готовности матерей к самопожертвованию ради будущего детей
Ким Чен Ын заплакал во время общереспубликанского съезда матерей. Лидер КНДР расчувствовался во время доклада о готовности матерей к самопожертвованию ради будущего детей.
Кадры со съезда показало северокорейское телевидение. Лицо плачущего лидера КНДР показали крупным планом. Ким Чен Ын склонил голову и вытер пробежавшие слезы носовым платком.
Вместе с лидером Северной Кореи зарыдали и некоторые женщины в зале.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"