Плачущего перед женщинами Ким Чен Ына сняли на видео

Эмоции вызвал доклад о готовности матерей к самопожертвованию ради будущего детей

Ким Чен Ын заплакал во время общереспубликанского съезда матерей. Лидер КНДР расчувствовался во время доклада о готовности матерей к самопожертвованию ради будущего детей.

Кадры со съезда показало северокорейское телевидение. Лицо плачущего лидера КНДР показали крупным планом. Ким Чен Ын склонил голову и вытер пробежавшие слезы носовым платком.

Вместе с лидером Северной Кореи зарыдали и некоторые женщины в зале.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"