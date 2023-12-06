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Плачущего перед женщинами Ким Чен Ына сняли на видео

10:03
  • среда
  • 06 декабря 2023

Эмоции вызвал доклад о готовности матерей к самопожертвованию ради будущего детей

Ким Чен Ын заплакал во время общереспубликанского съезда матерей. Лидер КНДР расчувствовался во время доклада о готовности матерей к самопожертвованию ради будущего детей.

Кадры со съезда показало северокорейское телевидение. Лицо плачущего лидера КНДР показали крупным планом. Ким Чен Ын склонил голову и вытер пробежавшие слезы носовым платком.

Вместе с лидером Северной Кореи зарыдали и некоторые женщины в зале.

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