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Посол Антонов отказал США в праве выступать в защиту детей

10:02
  • среда
  • 06 декабря 2023

Дипломат напомнил о проблемах несовершеннолетних в США

Американские власти не могут выступать в числе главных защитников законных интересов детей, учитывая их реальные действия. Об этом заявил во вторник, 5 декабря, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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Как отмечается в Telegram-канале российского диппредставительства, дипломат призвал Вашингтон прекратить спекулировать на весьма чувствительных вопросах и сосредоточиться на собственных проблемах.

Здесь, по имеющимся сведениям, до сих пор не смогли установить судьбу порядка 85 тысяч несовершеннолетних, пропавших без вести в результате миграционного кризиса на южной границе. Особое внимание стоило бы уделить и тому, что происходит в "колыбели демократии" с усыновленными со всего мира. В помощь — соответствующий доклад МИД России.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отмечал, что Соединенные Штаты не стремятся к миру на Украине, продолжая накачивать Киев оружием. Он указал на лицемерную позицию западных спонсоров Киева, которые поставляют ВСУ запрещенные в большинстве стран мира кассетные боеприпасы, жертвами которых чаще всего становятся дети.

Вашингтон всемерно поддерживает и Израиль в его жестоких атаках на сектор Газа, где погибли уже свыше 16 тысяч человек, причем две трети из них — женщины и дети.

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