Это данные с февраля 2022 года

Евросоюз с февраля 2022 года потратил на импорт газа 304 миллиарда евро, переплатив за это из-за антироссийских санкций 185 миллиардов евро. Такие расчеты приводит РИА Новости, основываясь на данных Евростата.

В агентстве выяснили, что с февраля 2022 года среднемесячная стоимость импорта газа в ЕС выросла до 15,2 миллиарда евро, всего на закупку газа члены Евросоюза израсходовали 304 миллиарда евро.

Больше всего прибыли при этом получили США — 53 миллиарда евро. Примечательно, что Россия, несмотря на сокращение объемов поставок на фоне санкций, из-за скачка цен получила дополнительные 14 миллиардов евро.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что бойкот энергоносителей из России и введение потолка цен на эти ресурсы нанесли ощутимый удар по глобальной энергетической безопасности. Такие шаги Запада привели к разрыву исторически сложившихся производственно-сбытовых цепочек.

Российский лидер Владимир Путин предупреждал, что "для Европы источник дешевых носителей энергии ими же самими перекрывается". Он также указывал, что "это делается их союзниками из США, которые им перекрывают по политическим соображениям наши дешевые первичные источники энергии".

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