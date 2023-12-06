ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пять пострадавших в ДТП с бензовозом на Кубани попали в реанимацию

10:28
  • среда
  • 06 декабря 2023

Всего пострадали 14 человек

Пять пострадавших в ДТП с бензовозом на Кубани остаются в тяжелом состоянии.

Он находятся в реанимационном отделении больницы Славянска-на-Кубани, сообщили РИА Новости в Федеральном центре медицины катастроф.

Всего в ДТП погибли три человека -  62-летний водитель маршрутного автобуса, 68-летняя пассажирка, а также 35-летний водитель бензовоза. Пострадали 14 человек, в том числе ребенок. Для оказания помощи их доставили в Центральную районную больницу.

Авария произошла днем во вторник, 5 декабря, на автодороге Славянск-на-Кубани - Темрюк. Столкнулись бензовоз "Камаз" и маршрутный автобус IVECO. В результате ДТП у бензовоза снесло кабину.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". По факту ДТП начата прокурорская проверка. По предварительной информации, водитель маршрутки, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу бензовозу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
ДТП с маршруткой на Кубани
ДТП с маршруткой на Кубани
ДТП с маршруткой на Кубани
ДТП с маршруткой на Кубани
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.