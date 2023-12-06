Пять пострадавших в ДТП с бензовозом на Кубани попали в реанимацию

Всего пострадали 14 человек

Пять пострадавших в ДТП с бензовозом на Кубани остаются в тяжелом состоянии.

Он находятся в реанимационном отделении больницы Славянска-на-Кубани, сообщили РИА Новости в Федеральном центре медицины катастроф.

Всего в ДТП погибли три человека - 62-летний водитель маршрутного автобуса, 68-летняя пассажирка, а также 35-летний водитель бензовоза. Пострадали 14 человек, в том числе ребенок. Для оказания помощи их доставили в Центральную районную больницу.

Авария произошла днем во вторник, 5 декабря, на автодороге Славянск-на-Кубани - Темрюк. Столкнулись бензовоз "Камаз" и маршрутный автобус IVECO. В результате ДТП у бензовоза снесло кабину.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". По факту ДТП начата прокурорская проверка. По предварительной информации, водитель маршрутки, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу бензовозу.

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