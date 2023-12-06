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Минпромторг увидел риски ухода "Ашана", Globus и Metro из России

10:37
  • среда
  • 06 декабря 2023

Некоторые иностранные компании уже покинули российский рынок

Иностранные торговые сети "Ашан", "Атак", Metro Cash & Carry, Globus и Selgros могут покинуть российский рынок. Об этом в среду, 6 декабря, пишут "Известия" со ссылкой на письмо первого вице-премьера Андрея Белоусова председателю правительства Михаилу Мишустину.

Заместитель Мишустина отмечает, что в совокупности пресловутым сетям принадлежит 483 торговых объекта в 49 регионах России, на них трудятся свыше 50 тысяч человек.

Однако, отмечает Белоусов, "несмотря на масштаб созданной торговой инфраструктуры, по мнению Минпромторга, сохраняются риски ухода с российского рынка указанных торговых сетей".

Каких-либо комментариев или пояснений в связи с этой фразой в аппарате Белоусова не предоставили.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что "свободного выхода" из России для представителей бизнеса недружественных стран не может быть. Это обусловлено "квазивойной", развернутой коллективным Западом против нашего государства.

Президент России Владимир Путин указывал, что наша страна никого не выгоняет — зарубежные компании сами принимают решение об уходе с российского рынка, причем им приходится либо просто оставлять имущество, либо продавать его за бесценок. Но Москва, по словам Путина, не намерена награждать их какими-то избыточными капиталами в связи с их уходом – это их собственное решение.

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