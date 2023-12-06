Певец Шарлот обжаловал свой арест

Его заключили под стражу до 24 января 2024 года

Защита Эдуарда Шарлота обжаловала решение Кировского районного суда Самары об избрании певцу меры пресечения в виде ареста до 24 января 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на анонимный источник из государственного органа.

25-летний певец Эдуард Шарлот "прославился" на всю страну демонстративным сжиганием российского паспорта. Артист сделал этот "перформанс" ради донатов от подписчиков.

22 ноября Шарлот вернулся в Россию из Армении. В аэропорту Пулково его задержали сотрудники полиции и отвезли в ближайший отдел МВД. Спустя сутки музыканта отправили в спецприемник, назначив ему 13 суток административного ареста. Против Эдуарда возбудили уголовное дело по двум статьям – "Реабилитация нацизма" и "Оскорбление чувств верующих". Ему грозит до шести лет колонии.

2 декабря суд Самары арестовал Шарлота до 24 января 2024 года. Сам артист во время заседания признался, что раскаивается. Он просил судью отправить его под домашний арест и пообещал не скрываться от правосудия.

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