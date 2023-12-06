Вера Брежнева подняла цену на корпоративы для россиян

Певица готова выступить за 50 тысяч евро
Осудившая СВО Вера Брежнева подняла цену на корпоративы для заказчиков из России – певица готова выступить перед русскоязычной публикой минимум за 50 тысяч евро, сообщает Mash со ссылкой на анонимный источник.
По данным издания, никто из команды 41-летней певицы не смог объяснить причину такого существенного увеличения стоимости выступления на частном мероприятии.
В 2022 году певица Вера Брежнева выступила против проведения военной спецоперации на территории Украины и уехала из России в Польшу. Там артистка начала заниматься волонтерской деятельностью – в частности, она помогает украинским беженцам.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"