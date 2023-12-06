Собянин одобрил строительство двух логистических комплексов в ТиНАО

И офисного комплекса в Обручевском районе

В ТиНАО появятся два логистических комплекса. Проект одобрили столичные власти, сообщил Сергей Собянин. Кроме того, в Обручевском районе столицы построят многофункциональный офисный комплекс.

По словам мэра, объекты будут построены за счет инвесторов в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда. Строительство логистических комплексов создаст около 9,4 тысячи рабочих мест. В офисном комплексе смогут работать около полутора тысячи человек.

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