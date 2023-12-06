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Путин поздравил президента Киргизии с днем рождения

10:59
  • среда
  • 06 декабря 2023

Садыр Жапаров отмечает 55-летие

Российский лидер Владимир Путин в среду, 6 декабря, направил поздравления главе Киргии Садыру Жапарову с днем рождения.

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Как подчеркнул Путин, своей работой на посту главы государства Жапаров заслужил высокое уважение соотечественников и значительный международный авторитет.

Президент России отметил вклад Жапарова в развитие партнерства между Россией и Киргизией, а также его усилия по конструктивному взаимодействию в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС.

Как рассказал вице-премьер Киргизии Эдиль Байсалов, глава государства запретил государственным служащим делать ему подарки на день рождения, поскольку "он человек исключительной скромности", сообщает РИА Новости.

Ранее Садыр Жапаров, принимая в Бишкеке спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, отметил, что союзничество Киргизии и России динамично развивается во всех направлениях. Недавний визит Владимира Путина в Кыргызстан "был весьма результативным, успешным и придал важный импульс развитию двусторонних отношений", подчеркнул политик.

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