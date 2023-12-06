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Индия задумалась о покупке у России миллиона тонн пшеницы

11:18
  • среда
  • 06 декабря 2023

Российские аграрии получили солидный урожай

Власти Индии рассматривают возможность импорта 1 миллиона тонн пшеницы из России, чтобы сдержать рост внутренних цен на продовольствие.
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Как пишет The New Indian Express, весной в Индии запланированы всеобщие парламентские выборы, поэтому тема цен и инфляции отслеживается властями государства особенно внимательно.

Российская пшеница лучше и дешевле по сравнению с продукцией других стран, поэтому Нью-Дели может разрешить импорт около 1 миллиона тонн пшеницы из России, чтобы стимулировать внутренний рынок перед выборами, отмечает издание.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин на стратегической сессии по продовольственной безопасности рассказал, что наша страна находится в первой двадцатке мировых лидеров по экспорту сельхозпродукции по итогам 2022 года. При этом по ряду товаров — пшенице, подсолнечному маслу и минтаю — Россия занимает первое место.

Глава кабмина подчеркнул, что Россия является одним из ключевых поставщиков аграрной продукции в мире и зарекомендовала себя как надежный партнер. Политик пообещал, что в развитие сельхозтерриторий в стране в ближайшие четыре года будет вложено более 250 миллиардов рублей.

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