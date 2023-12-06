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На новом мосту через реку Битцу выполнены конструкции пролетного строения

11:41
  • среда
  • 06 декабря 2023

Мост входит в состав участка МСД

Завершились работы по устройству пролетного строения будущего 109-метрового моста через реку Битцу.

Мост входит в состав участка Московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до автомобильной дороги "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе". В настоящий момент на объекте смонтированы все пять опор, 72 железобетонные балки пролетного строения, а также выполнено устройство правой и левой железобетонных плит, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Кроме моста через Битцу, строители работают над возведением четырех эстакад, двух тоннелей и трех очистных сооружений. В будущем также появятся два надземных и один подземный пешеходные переходы.

Самым длинным искусственным сооружением на данном участке МСД станет 628,5-метровая эстакада, которая обеспечит съезд со внутренней стороны МКАД на основной ход МСД в сторону Московской области, сообщил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

По словам декана факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгения Михайленко, программа развития транспортной инфраструктуры – одна из самых успешных градостроительных проектов Москвы.

 "Москва буквально "изрезана" магистральными транспортными коммуникациями, реками, промышленными и коммунальными зонами. В итоге получается мозаика, при которой для соединения между собой районов необходимо возведение мостов, тоннелей и путепроводов", - подчеркнул он.

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