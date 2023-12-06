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Росздравнадзор опроверг дефицит препаратов от артрита в России

11:42
  • среда
  • 06 декабря 2023

Власти следят за доступностью лекарств

В России продолжается производство, поставки и ввод в гражданский оборот лекарственных препаратов, назначаемых при ревматоидном артрите. Об этом в среду, 6 декабря, рассказали в Росздравнадзоре.
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Ведомство уточнило, что в стране зарегистрированы препараты с международным непатентованным наименованиям "Тофацитиниб" трех торговых наименований российского и иностранного производства.

На данный момент остатки препаратов превышают 80 тысяч упаковок, что превосходит среднегодовой объем поставок, цитирует сообщение Росздравнадзора "Интерфакс".

Ранее в Росздравнадзоре подчеркивали, что признаков дефицита антибиотиков, в том числе иностранных, в России нет. Лечебная и аптечная сети в полной мере обеспечены такими препаратами.

Глава правительства Михаил Мишустин отмечал, что доля отечественных лекарств в стране растет с каждым днем, этому способствует запуск новых производств. Однако на фоне наращивания показателей производства необходимо строго следить за качеством препаратов, подчеркнул премьер.

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