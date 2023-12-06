Баку потребовал от Еревана гарантий отсутствия попыток взять реванш

Об этом рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев

В Азербайджане хотели бы, чтобы с Арменией "не было войны вовсе, и на этот счет должны быть гарантии". Такое заявление сделал в среду, 6 декабря, президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Политик призвал Ереван забыть о непризнанном Нагорном Карабахе, который ушел в историю, и перейти непосредственно к делимитации границы. В этом плане Азербайджан рассчитывает на результативность следующей трехсторонней встречи в Брюсселе по нормализации отношений с Ереваном.

При этом Баку необходимо получить гарантии того, что со стороны Армении не последует никаких попыток реваншизма, цитирует Алиева "Интерфакс".

В ноябре Баку и Ереван смогли договориться об основных принципах мирного договора при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля в ходе встреч руководства Армении и Азербайджана. Сам документ по-прежнему обсуждается.

При этом армянский премьер Никол Пашинян заявил, что ждет согласия Баку на начало делимитации границ. Основанием этого процесса должны стать последние карты Генштаба Вооруженных сил СССР, где отражено состояние на 1991 год.

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