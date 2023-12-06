ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Александр Лазарев стал главным режиссером Театра Российской армии

11:58
  • среда
  • 06 декабря 2023

С 2020 года должность была вакантной

Народный артист России Александр Лазарев назначен главным режиссером театра Российской армии

Об этом в среду, 6 декабря, сообщили "Интерфаксу" в Минобороны России.

С 1995 по 2020 год пост главного режиссера театра Российской армии занимал Борис Морозов. С 2020 года должность оставалась вакантной. В 2022 году этот пост предлагали занять режиссеру Эмиру Кустурице, но он отказался.

Два дня назад избрали нового председателя Союза театральных деятелей (СТД) России, им стал народный артист России Владимир Машков. Сопредседателем СТД стал гендиректор Большого театра, худрук Мариинского театра Валерий Гергиев.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Актер Александр Лазарев
Актер Александр Лазарев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.