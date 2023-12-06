Александр Лазарев стал главным режиссером Театра Российской армии

С 2020 года должность была вакантной

Народный артист России Александр Лазарев назначен главным режиссером театра Российской армии

Об этом в среду, 6 декабря, сообщили "Интерфаксу" в Минобороны России.

С 1995 по 2020 год пост главного режиссера театра Российской армии занимал Борис Морозов. С 2020 года должность оставалась вакантной. В 2022 году этот пост предлагали занять режиссеру Эмиру Кустурице, но он отказался.

Два дня назад избрали нового председателя Союза театральных деятелей (СТД) России, им стал народный артист России Владимир Машков. Сопредседателем СТД стал гендиректор Большого театра, худрук Мариинского театра Валерий Гергиев.

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