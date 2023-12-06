В Госдуме рассказали, кого может затронуть новая амнистия

Объявить амнистию поручил глава государства

Под амнистию, которую прорабатывают российские власти, могут попасть осужденные за преступления небольшой тяжести. Такое мнение в среду, 6 декабря, высказал глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников.

По словам парламентария, в проекте амнистии "не должно быть тяжких и особо тяжких статей", при этом важно учитывать и ряд других факторов, сообщает "Интерфакс".

Для того, чтобы это все подготовить нам надо понимать, какие будут статьи, какие другие квалифицирующие признаки, сколько народу на данный момент сидит. Если мы, допустим, понимаем какие статьи, то нам нужно брать статистику Верховного суда, ФСИНа и так далее.

До того амнистия объявлялась восемь лет назад: в 2015 году часть заключенных амнистировали по случаю 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что амнистировать ряд категорий женщин, осужденных в России, до конца 2023 года не успеют, поскольку "сначала надо обсудить детали, выработать позицию, а потом уже конкретно о чем-то говорить".

По мнению члена Совета по правам человека Кирилла Кабанова, которое цитирует "МК", в проект новой амнистии может войти все, кроме наркотических составов преступлений — "это позиция, созвучная с позицией президента", причем "здесь нельзя давать слабину".

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