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"Боря переобулся": в МИД отреагировали на слова Писториуса об Украине

12:38
  • среда
  • 06 декабря 2023

Глава Минобороны ФРГ распаковал свой прошлогодний рождественский подарок

Глава Минобороны Германии Борис Писториус "переобулся" в отношениях с Украиной, заявив, что Берлин не является союзником Киева.

"Боря распаковал подаренные на прошлое Рождество новенькие лоферы и переобулся", - написала в своем telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее Писториус в интервью телеканалу ZDF заявил, что Германия не является союзником Украины, и не находится в ситуации, обязывающей вмешиваться в конфликт в рамках какого-либо альянса. При этом глава немецкого Минобороны отметил, что Берлин занимает второе место по масштабам помощи Украине.

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