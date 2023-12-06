"Боря переобулся": в МИД отреагировали на слова Писториуса об Украине

Глава Минобороны ФРГ распаковал свой прошлогодний рождественский подарок

Глава Минобороны Германии Борис Писториус "переобулся" в отношениях с Украиной, заявив, что Берлин не является союзником Киева.

"Боря распаковал подаренные на прошлое Рождество новенькие лоферы и переобулся", - написала в своем telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее Писториус в интервью телеканалу ZDF заявил, что Германия не является союзником Украины, и не находится в ситуации, обязывающей вмешиваться в конфликт в рамках какого-либо альянса. При этом глава немецкого Минобороны отметил, что Берлин занимает второе место по масштабам помощи Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"