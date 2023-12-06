В Совфеде предложили провести выборы президента России 17 марта

Дату будут обсуждать с участием главы Центризбиркома

Проект постановления о назначении даты выборов президента России будет рассматривать Советом Федерации в четверг, 7 декабря. Об этом рассказал глава комитета верхней палаты российского парламента по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Как уточнил сенатор, Совфед предлагает назначить выборы главы государства на 17 марта 2024 года.

На заседание Совфеда, на котором будет обсуждаться этот вопрос, пригласят председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову. Кроме того, именно ЦИК будет принимать решение относительно возможности многодневного голосования на президентских выборах, цитирует Клишаса ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что следующий глава государства должен быть таким же, как Владимир Путин "или другим, но таким же". Спикер Кремля также убежденно заявил, что "если Путин решит баллотироваться на новый срок, то он однозначно победит".

Между тем российский лидер утвердил поправки в российское законодательство, касающиеся выборов президента. Они позволят проводить голосования в регионах с военным положением после консультаций ЦИК с Минобороны, ФСБ и местными властями.

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