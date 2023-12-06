Собянин рассказал о ходе развития территории бывшего Тушинского аэродрома

Мэр принял участие в открытии нового храма

На территории Тушинского аэродрома завершилось строительство крытого теннисного центра. Сегодня объект посетил Сергей Собянин. Для посетителей корт откроется в 2023 году. Любители тенниса смогут поиграть на шести кортах, а в зале для настольного тенниса разместятся восемь столов. Также в центре будут два зала для игры в сквош и тренажерный зал.

"В Тушино есть где заниматься: и стадионы, "Чкалов Арена", вот этот большой спортивный комплекс построен. В ближайшее годы два дворца спорта здесь будут построены, так что будет где заниматься любителям спорта, местным жителям, в первую очередь. Поздравляю вас с новым залом, занимайтесь", – сказал Сергей Собянин.

Также мэр Москвы принял участие в открытии нового храма на территории аэродрома.

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