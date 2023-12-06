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Госдума запретила школьникам использовать телефоны на уроках

12:45
  • среда
  • 06 декабря 2023

Исключение сделано только для экстренных случаев

Госдума приняла закон о запрете использования мобильных телефонов во время уроков. Исключение сделано только для экстренных случаев.

В пояснительной записке к законопроекту авторы инициативы заявляли, что запрет необходим "в целях создания благоприятных условий для проведения педагогами учебных занятий".

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что запрет на телефоны в школах повысит качество образования детей.

Также депутаты проголосовали за введение обязательного урока труда во всех школах в начальных и средних классах.
 

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