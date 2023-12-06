НХЛ решила провести Кубок мира по хоккею без россиян

Россию по-прежнему пытаются подвергнуть санкциям в спорте

Национальная хоккейная лига (НХЛ) намерена провести в 2025 году Кубок мира по хоккею без участия сборной России. Об этом рассказал комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

По словам спортивного чиновника, участие в планируемом турнире будут принимать четыре команды: национальные сборные Канады, США, Швеции и Финляндии.

Беттмэн оговорил, что формат предстоящего Кубка мира еще продолжают прорабатывать, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Ранее директор Международного олимпийского комитета по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод заявил, что государствам рекомендовано отказаться от участия в Играх дружбы в России. В МОК сочли, что это противоречило бы как санкциям против России, так и "сохранению независимости и автономии спорта".

При этом в российском Министерстве иностранных дел указывали, что ограничительные меры в отношении спортсменов из России являются проявлением политики двойных стандартов Запада. Это проявление сегрегации по национальному признаку.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"