ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

НХЛ решила провести Кубок мира по хоккею без россиян

13:19
  • среда
  • 06 декабря 2023

Россию по-прежнему пытаются подвергнуть санкциям в спорте

Национальная хоккейная лига (НХЛ) намерена провести в 2025 году Кубок мира по хоккею без участия сборной России. Об этом рассказал комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

По словам спортивного чиновника, участие в планируемом турнире будут принимать четыре команды: национальные сборные Канады, США, Швеции и Финляндии.

Беттмэн оговорил, что формат предстоящего Кубка мира еще продолжают прорабатывать, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Ранее директор Международного олимпийского комитета по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод заявил, что государствам рекомендовано отказаться от участия в Играх дружбы в России. В МОК сочли, что это противоречило бы как санкциям против России, так и "сохранению независимости и автономии спорта".

При этом в российском Министерстве иностранных дел указывали, что ограничительные меры в отношении спортсменов из России являются проявлением политики двойных стандартов Запада. Это проявление сегрегации по национальному признаку.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Игрок сборной России по хоккею Александр Овечкин
Игрок сборной России по хоккею Александр Овечкин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.