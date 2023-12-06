Дума приняла поправку о возвращении уроков труда в школы

Документ вступит в силу со следующего учебного года

Госдума приняла закон об ограничении использования мобильных телефонов в школах.

Исключения составят только экстренные случаи и возникновение опасности для жизни, передает РИА Новости.

Кроме того, нижняя палата парламента приняла поправку о введении обязательного урока труда в начальных и средних классах школы. Инициатива принадлежит спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Со следующего года школьники начнут заниматься на уроках труда слесарными и столярными делами, а также кройкой и шитьем.

"Они привьют детям не только необходимые для взрослой жизни навыки, но и помогут создать престиж рабочим специальностям", - отметил один из авторов поправок депутат Сергей Колунов.

Оба документа вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

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