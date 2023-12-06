Дума приняла поправку о возвращении уроков труда в школы

Документ вступит в силу со следующего учебного года
Госдума приняла закон об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Исключения составят только экстренные случаи и возникновение опасности для жизни, передает РИА Новости.
Кроме того, нижняя палата парламента приняла поправку о введении обязательного урока труда в начальных и средних классах школы. Инициатива принадлежит спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
Со следующего года школьники начнут заниматься на уроках труда слесарными и столярными делами, а также кройкой и шитьем.
"Они привьют детям не только необходимые для взрослой жизни навыки, но и помогут создать престиж рабочим специальностям", - отметил один из авторов поправок депутат Сергей Колунов.
Оба документа вступят в силу с 1 сентября 2024 года.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"