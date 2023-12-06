ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дума приняла поправку о возвращении уроков труда в школы

12:46
  • среда
  • 06 декабря 2023

Документ вступит в силу со следующего учебного года

Госдума приняла закон об ограничении использования мобильных телефонов в школах.

Исключения составят только экстренные случаи и возникновение опасности для жизни, передает РИА Новости.

Кроме того, нижняя палата парламента приняла поправку о введении обязательного урока труда в начальных и средних классах школы. Инициатива принадлежит спикеру Госдумы Вячеславу Володину. 

Со следующего года школьники начнут заниматься на уроках труда слесарными и столярными делами, а также кройкой и шитьем.

"Они привьют детям не только необходимые для взрослой жизни навыки, но и помогут создать престиж рабочим специальностям", - отметил один из авторов поправок депутат Сергей Колунов.

Оба документа вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
ТВ ЦЕНТР НОВОСТИ
ТВ ЦЕНТР НОВОСТИ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.