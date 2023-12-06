ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

TikTok оштрафовали за ролики о зацеперах

13:29
  • среда
  • 06 декабря 2023

На 800 тысяч рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал социальную сеть TikTok на 800 тысяч рублей за отказ от удаления запрещенных видеороликов о "зацеперах", сообщает РИА Новости со ссылкой на источник из государственного органа.

Госдума повысила штраф для зацеперов
Путин ужесточил наказание для транспортных дебоширов

Весной 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов для "зацеперов" в 40 раз – до 4 тысяч рублей. В отдельных регионах страны высказывались мнения о необходимости введения уголовной ответственности за подобного рода действия.  

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
TikTok
TikTok
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.