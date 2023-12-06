TikTok оштрафовали за ролики о зацеперах

На 800 тысяч рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал социальную сеть TikTok на 800 тысяч рублей за отказ от удаления запрещенных видеороликов о "зацеперах", сообщает РИА Новости со ссылкой на источник из государственного органа.

Весной 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов для "зацеперов" в 40 раз – до 4 тысяч рублей. В отдельных регионах страны высказывались мнения о необходимости введения уголовной ответственности за подобного рода действия.

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