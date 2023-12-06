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Владимир Путин прибыл в ОАЭ

12:54
  • среда
  • 06 декабря 2023

Президент находится с однодневным визитом в Абу-Даби

Президент России Владимир Путин в среду, 6 декабря, прибыл в Объединенные Арабские Эмираты.
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В Кремле рассказали, что российский лидер будет обсуждать там двусторонние отношения, уровень добычи нефти "для обеспечения стабильности цен" и международные дела, в том числе войну Израиля с ХАМАС, сообщает ТАСС.

В августе источники утверждали, что глава ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян готов организовать встречу президентов России и Украины в рамках предстоящей Конференции ООН по климату COP28, которая проходит с 30 ноября по 12 декабря в Дубае. Однако официального подтверждения эти сообщения не получили.

В Кремле подчеркивали, что во время визита Путина в ОАЭ главной темой переговоров с лидером арабского государства станут отношения Москвы и Абу-Даби, будут также обсуждаться самые острые темы международной повестки, включая Ближний Восток и Украину. Кроме того, политики поговорят о развитии сотрудничества в энергетике.

В ОАЭ Владимир Путин пробудет всего несколько часов, в тот же день его ожидают в Саудовской Аравии.

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