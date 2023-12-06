Собянин рассказал о завершении строительства теннисного центра на территории Тушинского аэродрома

Это часть инфраструктуры, которая создается в новом комфортном районе на Волоколамском шоссе

Четырехэтажный комплекс в стиле хай-тек по соседству с большой футбольной ареной в Покровском-Стрешневе - новый Центр теннисного спорта. Здание площадью в 8,5 тысячи квадратных метров начали строить на территории бывшего Тушинского аэродрома два года назад, а сейчас здесь все практически готово для старта занятий.

Внешний облик здания по своему оформлению перекликается с расположенным по соседству красно-белым пестрым стадионом. Фасады отделаны плоскими и перфорированными алюминиевыми панелями. Украшают комплекс и декоративные окна кортов, растянувшиеся на каждом этаже практически от самого пола и до потолка.

В Российском теннисном турнире Алина Бикбаева - четвертый год. За это время уже успела потренироваться на разных кортах. На этом, уверяет девушка, играть помогают даже стены.

По душе площадка и тренерам: ведь теперь даже на больших теннисных турнирах, где корты отвечают всем профессиональным и современным стандартам, их воспитанники смогут ощущать себя как дома.

Кроме шести больших теннисных кортов в здании центра разместились еще залы для игры в сквош и почти целый этаж для занятий настольным теннисом. Площадку уже успели протестировать ученики секции из школы по соседству.

Осмотреть новый объект по завершению строительства сегодня приехал Сергей Собянин. Мэр рассказал о ходе комплексного освоения территории бывшего Тушинского аэродрома, благодаря которому район вскоре станет одним из главных столичных центров спорта наряду с Крылатским и Лужниками.

"Здесь есть где заниматься. Стадионы, Чкалов Арена, этот большой спортивный комплекс построен. Я думаю, что еще в ближайшие годы два дворца спорта здесь будут построены. Так что будет где заниматься. И тем, кто вообще любит спорт, и, конечно, местным жителям в первую очередь", - сказал мэр.

Сергей Собянин также сегодня посетил мероприятия по случаю открытия Храма святого равноапостольного великого князя Владимира в Тушине. Украсивший собой берег Москвы-реки духовно-культурный центр по своей архитектуре напоминает одну из башен Псковского Кремля. Внутри уже идут службы.

Застройка бывшего Тушинского аэродрома - один из крупнейших проектов комплексного освоения неэффективно использовавшихся территорий. По сути, здесь будет построен новый комфортный городской район, где будут жить свыше 70 тысяч москвичей.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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