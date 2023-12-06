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В Москве подвели итоги работы каршеринга за 9 лет

15:09
  • среда
  • 06 декабря 2023

Для аренды в столице доступно 33 тысячи машин

В Москве подвели итоги работы сервиса каршеринга за 9 лет. С 2015 года москвичи и гости города совершили 268 млн поездок.

В самом начале автопарк насчитывал всего 350 машин, а сегодня столичный каршеринг стал мировым лидером по динамике развития сервиса и числу автомобилей. Для аренды доступно 33 тысячи машин. В прокат можно взять электромобили, автомобили бизнес- и премиум-класса, машины российского производства.

На сегодняшний день сервисом активно пользуются более полутора миллионов человек. Но помимо расширения, пристальное внимание уделяется и безопасности.

"Сейчас во всех сервисах реализован специальный рейтинг водителя, который позволяет отслеживать манеру вождения и при частых нарушениях блокировать пользователя, а также добавлять какие-то преимущества, если человек водит аккуратно в течение долгого времени. Вместе с операторами мы продолжим развивать сервис и делать поездки по городу комфортнее и безопаснее", - отметила Полина Стасюк, руководитель проектов новой мобильности Департамента транспорта Москвы.

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