В систему "МЭШ" добавили "Алису"

Теперь ей можно задать вопрос "Как дела в школе?"

Новые возможности - в системе "Московской электронной школы". У школьников и их родителей появился личный ассистент.

Сервис постоянно сотрудничает с ведущими отечественными компаниями-разработчиками. Один из примеров такой работы - внедрение в "МЭШ" голосового помощника "Алиса". Теперь ей можно задать вопрос "Как дела в школе?" - и искусственный интеллект расскажет об успехах ребенка на уроках, посещаемости, домашнем задании, уточнит даты каникул и расписание.

Также онлайн-помощник поможет уточнить расходы по карте "Москвенок" и даже закажет электронную справку об обучении.

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